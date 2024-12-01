ألمانيا تحذّر من تنامي المواجهات بين روسيا والناتو

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر من تنامي المواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات"، تم نشرها اليوم الأحد.

وحثت الوزيرة على ممارسة ضبط النفس والتعقل في الرد، قائلة إنها "لا تأمل في تجاوز عتبة قضية حلف شمال الأطلسي. يتعين علينا أن نواصل التصرف بحزم، لكن في الوقت نفسه بحكمة".

وألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة، لكنها رفضت منح كييف صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.

وتعهد المستشار أولاف شولتس، أمس مع إطلاق حملته الانتخابية، بتقديم دعم مستدام لكييف في الأزمة الحالية، ولكن أيضا اتباع مسار حكيم من شأنه أن يمنع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وألمانيا من التورط مباشرة في النزاع.

وأضاف الاشتراكي الديمقراطي، الذي يخوض حملته الانتخابية تحت عنوان "مستشار السلام"، أن "كل ما أستطيع قوله هو: صونوا أمن ألمانيا، لا تقامروا به".

واعتبر أن حزبه الاشتراكي الديمقراطي هو الوحيد "الذي يدعم أوكرانيا بوضوح وفي الوقت نفسه يضمن عدم انخراطنا في الحرب".

وتابع شولتس "في مسائل الحرب والسلام، يحتاج المرء إلى عقل هادئ وموقف حازم".