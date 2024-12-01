وزيرالخارجية السوري بحث هاتفيا مع نظيره الاردني تداعيات الهجمات الارهابية في الشمال السوري

بحث وزير الخارجية السوري بسام صباغ مع وزير الخارجية الاردنى أيمن الصفدي تداعيات الهجمات الارهابية لجبهة النصرة الارهابية والتنظيمات المرتبطة بها فى الشمال السوري.

واكد صباغ خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الصفدي، "عزم وتصميم الدولة السورية على حماية شعبها والقضاء على الارهاب، بكل أشكاله بما يضمن استعادة الامن والاستقرار لكل الاراضى السورية.

واشار الصفدي الى أن "الاردن يتابع بقلق هذه التطورات"، مشددا على "وقوف المملكة الى جانب سورية الشقيقة وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها وتخليصها من الارهاب ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

واتفق الوزيران على استمرار التواصل بينهما حول الجهود الرامية لتحقيق الامن والاستقرار.