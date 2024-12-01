اكد نائب رئيس الوزراء العماني في القمة الخليجية الـ 45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، "مواصلة الجهود في جميع مجالات التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الوزراء العماني بالقمة الخليجية الـ 45: نؤكد مواصلة الجهود بجميع مجالات التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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