أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بسوريا، أن "الحوار بين الأطراف هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، ونحث جميع الجهات على وقف الأعمال العدائية على الفور".

كانت هذه تفاصيل خبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بسوريا: نحث جميع الجهات على وقف الأعمال العدائية على الفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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