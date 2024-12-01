العتبة الحسينية باشرت تسجيل اللبنانيين الراغبين طوعا بالعودة: 4 آلاف إسم في ثلاثة أيام

باشرت العتبة الحسينية المقدسة، بتسجيل اسماء اللبنانيين ممن يرغبون طوعا بالعودة إلى وطنهم. وبينت أن العدد وصل خلال ثلاثة أيام إلى قرابة 4.000 اسم، وأشارت إلى أن عملية التفويج العكسي ستكون عن طريق وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.

واكد رئيس قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة عبدالامير طه المطوري إن "العتبة الحسينية المقدسة باشرت بتسجيل العوائل اللبنانية الراغبة بالعودة إلى وطنهم بعد قرار وقف إطلاق النار". وقال: "باشرنا منذ اليوم الثاني لهذا القرار بتسجيل العوائل الراغبة، وطبعا حسب طلبهم إذ اننا لم نطلب مغادرتهم بحيث إن هذا القرار بيد الحكومة العراقية، فنحن ابوابنا مفتوحة لحد هذا اليوم".

وأوضح أن "هناك زخما كبيرا على التسجيل لغرض العودة، إذ وصل العدد لغاية اليوم الثالث قرابة 4.000 لبناني، ونحن مستمرون بالتسجيل". وقال: "كنا في نهاية الأسبوع الماضي باجتماع بالعاصمة بغداد خاص بخلية الأزمة المشكلة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ضم عدة جهات ومنها وزارات الهجرة والمهجرين والنقل، والتجارة، بالإضافة إلى هيئة الحج والعمر، والحشد الشعبي، وقيادة العمليات المشتركة، ومركز العمليات الوطنية، فضلا عن العتبات المقدسة وذلك لوضع آلية للتفريج العكسي البري والجوي، لكن بعد الأحداث الأخيرة في سوريا تم الاستغناء عن التفويج البري والاتجاه إلى التفويج الجوي فقط، ويوم أمس استندت هذه المهمة الى وزارة الهجرة والمهجرين. وكان لنا اتصال مع بعض الأخوة في وزارة الهجرة والمهجرين وطلبوا منا الأسماء التي تم تسجيلها لغرض العودة، وقد زودناهم بهذه الأسماء مع المستمسكات المطلوبة".

أضاف: "من المفترض أن تفوج هذه الأسماء حسب الوجبات، وحسب ما متوفر من الناقل الجوي، بحيث هناك أولويات لبعض عوائل الشهداء الذين حتى الآن لم يدفنوا شهداءهم، والمرضى، والجرحى، وكبار السن، والموظفين باعتبار المؤسسات في لبنان عادت للدوام وهذا الأمر متروك للجهات المعنية بهذا الجانب".

وختم: "التسجيل لدينا لكل من يرغب طوعا في العودة سواء كان في ضيافة العتبة الحسينية المقدسة، أو من اي محافظة اخرى وهذا يأتي من باب المساعدة وإبداء المرونة بهذا الجانب".