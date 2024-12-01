دعا مسؤول رفيع في الخارجية الألمانية، "الجهات السورية للالتزام بالقانون الإنساني وحماية المدنيين"، مؤكدا "ضرورة الحل السياسي بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة". واكد في حديث لقناة "الجزيرة"، أننا "نتابع عن كثب الوضع المتغير بسرعة في شمال غرب سوريا".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول رفيع في الخارجية الألمانية: نتابع عن كثب الوضع المتغير بسرعة في شمال غرب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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