امير الكويت في القمة الخليجية الـ 45: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على كل من لبنان وسوريا وإيران

اشار امير الكويت مشعل الاحمد الجابر الصباح خلال القمة الخليجية الـ 45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، في الكويت، الى أننا "نجتمع في ظل ظروف بالغة التعقيد تهدد تنمية بلداننا ما يتطلب تسريع العمل لتحقيق التكامل الخليجي"، مجددا "إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم والإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة".

ودعا إلى "وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية"، مدينا "الاعتداءات الإسرائيلية على كل من لبنان وسوريا وإيران". وأكد أننا "ندعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".