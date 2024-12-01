عمليات النسف متواصلة في الخيام وإطلاق النار من مارون الراس باتجاه بنت جبيل

افادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن " العدو الاسرائيلي يستمر بعمليات النسف في الخيام، وقد نفذ عملية نسف منذ قليل سمع صداها في أرجاء الجنوب وتصاعدت أعمدة الدخان".
وافاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن إطلاق النار من قبل الجيش الاسرائيلي في مارون الراس باتجاه بنت جبيل.
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