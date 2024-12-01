شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" يوجه اللجان بإنهاء اجتماعاتها فورا والعودة إلى الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رؤساء اللجان النوعية بالمجلس إلى سرعة إنهاء اجتماعات اللجان والتوجه فورا إلى القاعة لأن الجلسة العامة لازالت مستمرة.

وتابع رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "وعلى الأعضاء أيضا التوجه إلى قاعة المجلس فورا، وعلى الأمين العام متابعة ذلك".

جاء ذلك قبل البدء في استكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وبعد أن استمع المجلس خلال جلسته اليوم الأحد، إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.