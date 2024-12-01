شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل بيان وزير الطيران إلى لجنة السياحة لمناقشته والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الذي ألقاه أمام المجلس اليوم، إلى لجنة السياحة والطيران المدني، وذلك عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال رئيس مجلس النواب: "وعلى النائبة نورا على رئيس اللجنة عقد اجتماع لمناقشة هذا البيان في أقرب وقت ممكن، وإبداء ما تراه اللجنة من ملاحظات فى شأنه، وذلك فى حضور وزير الطيران المدني، ولمن يرغب من أعضاء المجلس سواء من أعضاء اللجنة أو غيرها حضور المناقشات".

واستمع المجلس خلال جلسته اليوم الأحد، إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.