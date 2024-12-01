المرصد السوري: مدينة حلب باتت خارج سيطرة الحكومة السورية لأول مرة منذ اندلاع النزاع عام 2011

أكد المرصد السوري لحقوق الانسان ان "حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، اصبحت خارج سيطرة الحكومة السورية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع، مع سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها على كل الأحياء حيث كانت تنتشر قوات النظام".

واعلن مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة متحالفة معها سيطرت على مدينة حلب بالكامل، باستثناء الأحياء الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، ما يجعل المدينة لأول مرة خارج سيطرة قوات النظام منذ اندلاع النزاع" عام 2011".