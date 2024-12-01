سموتريتش: إسرائيل لن تنتظر أي آلية وستواصل العمل لإحباط أي تهديد أو محاولة من حزب الله لاستعادة قدراته

اشار وزير المالية الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريش الى ان "إسرائيل لن تنتظر أي آلية وستواصل العمل لإحباط أي تهديد أو محاولة من حزب الله لاستعادة قدراته".

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