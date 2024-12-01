وزير الخارجية العراقي لنظيره السوري: زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا تشكل تهديدا لأمن المنطقة بشكل عام

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لنظيره السوري بسام صباغ، في إتصال هاتفي أن "زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا تشكل تهديدا لأمن المنطقة بشكل عام".

وفي وقت سابق، لفت صباغ الى ان "الدولة السورية ستواصل حربها لمكافحة الإرهاب والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة وسلامة أراضيها".