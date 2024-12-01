شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يهنئ خالد عبد العزيز بأدائه اليمين رئيسا للأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 01:23 م

هنأ التحالف الوطني المهندس خالد عبد العزيز، "رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني"، بمناسبة أدائه اليمين القانونية لتوليه مهام منصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واعتبر التحالف أن ذلك يعد خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها المهندس خالد عبد العزيز لما يتمتع به من كفاءة وخبرة طويلة فى مجالات العمل العام.

وتابع التحالف، قائلا: "كل الأمنيات للمهندس خالد عبد العزيز بالتوفيق والنجاح فى أداء مهامه، وأن يساهم بفكره وإدارته فى تحقيق الأهداف المنشودة، وخدمة وطننا الغالى على جميع الأصعدة".