شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يواصل جهوده لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال مبادراته وبرامجه المتنوعة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية.

ويعمل التحالف، الذي يضم كبرى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، على تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأسر الأكثر احتياجًا.

وخلال الفترة الماضية أطلق التحالف حملات لتوزيع السلع الغذائية والملابس الشتوية بالتزامن مع فصل الشتاء، كما نظم قوافل طبية في عدد من المحافظات لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة للمستفيدين.

ويسعى التحالف الوطني من خلال مبادراته إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الفئات المهمشة وتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يساهم في تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا ويعزز العدالة الاجتماعية ، ويأتي دور التحالف كجزء من استراتيجية الدولة لدعم العمل الأهلي التنموي، التي تؤكد على أهمية التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.