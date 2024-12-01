شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستقبل رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، بمكتبه رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قبل أدائهم اليمين القانونية أمام الجلسة العامة للنواب، حيث قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة بمناسبة توليهم مهامهم السامية في هذه الكيانات الرفيعة، التي يمثل كل منها صرحًا من صروح الوطن، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجليلة.

وأكد رئيس مجلس النواب أن اختيارهم وجميع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لهذا الدور العظيم، لا يعد تكليفًا بل شرفًا ومسئولية كبيرة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات الشعب المصرى في مجالى الإعلام والصحافة، بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواعٍ.

ونصت المادة 213 من الدستور، على أن:" الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

كما تتوافق قوانين الهيئات الإعلامية مع الدستور، كما أنها تلزم أن يؤدي رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية قبل أداء عملهم، حيث نصت المادة (77 ) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق"،

ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للإعلام، الصادر برقم 178 لسنة 2018 تقضي المادة (9 )، بأن يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

أيضا نص القانون الصادر برقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة يقضي في مادته (9) بأن يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق