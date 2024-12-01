شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تعقد أول اجتماع لها اليوم برئاسة أحمد المسلمانى والان مع تفاصيل الخبر

تعقد الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة أحمد المسلمانى، اليوم الأحد، أول اجتماع لها بالتشكيل الجديد للهيئة، وذلك عقب انتهاء رؤساء الهيئات الإعلامية من أداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

ومن المقرر أن يتوجه أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى مقر الهيئة عقب انتهاء حلف اليمين لبدأ ممارسة مهام عمله.

‎وأدى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلمانى، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسط تصفيق حار.

‎ويشهد فعاليات أداء اليمين الدستورية لروساء الهيئات الإعلامية الجدد، من شرفات مجلس النواب، أعضاء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للاعلام .

‎ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للإعلام، الصادر برقم 178 لسنة 2018 تقضي المادة 9، بأن يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".