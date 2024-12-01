الراعي يشارك في احتفال تدشين كنيسة نوترادم في باريس بدعوة من ماكرون الاحد المقبل

يشارك البطريرك الماروني الكاردينال ماربشاره بطرس الراعي في احتفال تدشين كنيسة نوتردام في باريس، بدعوة خاصة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الاحد في الثامن من كانون الاول، بعد إعادة ترميمها على أثر الحريق الذي طالها.

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