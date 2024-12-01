الجيش الاسرائيلي اطلق 3 قذائف على محيط بلدة الخيام

افادت الوكالة الوطنية بأن "العدو الاسرائيلي ألقى 3 قذائف على محيط بلدة الخيام، حيث استهدف نبع ابل، بقذيفة ومنطقة الجلاحية بواحدة واخرى على سهل مرجعيون. كما يسمع طلقات رشاشة كثيفة في البلدة".

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