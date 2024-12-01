الراعي: نشكر الله على وقف إطلاق النار ونأمل ان يصبح سلاما دائما ونهنئ الذين عادوا إلى بيوتهم

أعرب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسة قداسا على نية ذوي الاحتياجات الخاصة في بكركي، عن امله بأن "يتمكن لبنان وإسرائيل من تنفيذ نص وقف الأعمال العدائية، وأن يصبح السلام دائمًا، شكرًا لله على وقف إطلاق النار".

كما عبّر الراعي عن "امتنانه للدول الصديقة، والجيش اللبناني، والدفاع المدني، والصليب الأحمر، مقدمًا تهانيه لأولئك الذين عادوا إلى بيوتهم، رغم الحزن الذي يملأ قلوبهم على من فقدوهم".