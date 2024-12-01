كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "فرنسا أوضحت لإسرائيل أنه خلال الـ24 ساعة الماضية وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة".
واكدت الصحيفة أن "فرنسا حذرت إسرائيل من خطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بسبب الانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرة الى ان "فرنسا أبلغت إسرائيل أن خروقاتها خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن مقتل 3 لبنانيين".
واضافت الصحيفة ان "فرنسا قالت إن مسيرات إسرائيلية حلقت مجددا خلال الساعات الماضية على ارتفاع منخفض فوق بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: فرنسا رصدت 52 انتهاكا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة وحذرت إسرائيل من انهياره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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