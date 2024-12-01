رئيس البرلمان العربي أكد دعم امن واستقرار سوريا: لعدم الانزلاق نحو الفوضى التي تستغلها التنظيمات الإرهابية

أعرب رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي السورية، مؤكدًا "دعم البرلمان العربي لأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وعدم الانزلاق نحو الفوضى، التي تستغلها التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة لاستئناف أنشطتها".
وأكد اليماحي دعم البرلمان العربي لكافة الجهود والمساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي شامل للأزمة السورية بما يضمن وحدة سوريا وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية.
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