شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلمانى رئيس الوطنية للإعلام: نعمل على تعزيز القوة الناعمة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عقب أدى اليمين الدستورية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، عن الأهداف التي يسعى إليها خلال الفترة القادمة.

وقال المسلمانى في أول تصريحات له بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام:" نعمل علي تعزيز القوة الناعمة المصرية، واستعادة قوة ماسبيرو، وكلنا في النهاية نهدف إلي الأمن والاستقرار، دولة قوية وإعلام مؤثر يحظي باحترام الرأي العام ويكون متصلا بالمكانة التاريخية للإعلام المصرى".



وشهدت فعاليات أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الإعلامية الجدد، من شرفات مجلس النواب، أعضاء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للاعلام .



ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للإعلام، الصادر برقم 178 لسنة 2018 تقضي المادة 9، بأن يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

تعد الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة، تتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها ولا يجوز التدخل في شئونها ، كما تهدف إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التلفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها .



يتولى إدارة الهيئة الوطنية للإعلام مجلس إدارة يختص بما يأتي : -



1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.



2- تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بهذه المؤسسات وعزلهم في حالة إخلالهم إخلالا جسيما بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.



3- تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وإلزامها باتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع في المنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية.



4 - تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلاني في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.



5- تنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات، وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها بما يضمن الشفافية لجمهور المستهلكين، ومقدمي الخدمة.



6- تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.

