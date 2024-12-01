شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لرؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية: اختياركم مسئولية تتطلب العمل الجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة إلى المهندس خالد محمود عبد العزيز محمود، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبد الصادق محمود الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد محمد محمود المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات، بمناسبة توليهم مهامهم السامية في هذه الكيانات الرفيعة، التي يمثل كل منها، صرحًا من صروح الوطن، وأداة محورية لنقل الحقيقة، وتعزيز ثقافة الوعى والتنوير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، التى شهدت أداء رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين القانونية أمام الجلسة.

وقال جبالى إن اختيارهم وجميع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئيتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بهذا الدور العظيم، لا يعد تكليفًا بل شرفًا ومسئولية جسيمة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات الشعب في مجالى الإعلام والصحافة، بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواعٍ.. وإننا على ثقة بأنكم ستكونون على قدر المسئولية، وعلى قدر تطلعات الشعب المصرى العظيم، مضيفا: مع خالص تمنياتى لحضراتكم، بالتوفيق في عملكم، وأن يمنحكم الله الحكمة والبصيرة لبلوغ النجاح في مهامكم الجليلة.

ونصت المادة 213 من الدستور، على أن :" الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

كما تتوافق قوانين الهيئات الإعلامية مع الدستور، كما أنها تلزم أن يؤدي رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية قبل أداء عملهم، حيث نصت المادة (77 ) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للإعلام، الصادر برقم 178 لسنة 2018 تقضي المادة (9 )، بأن يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

وأيضا نص القانون الصادر برقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة يقضي في مادته (9) بأن يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق.