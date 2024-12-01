شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: برنامج Gen Z ترجمة للدور التنموى للإعلام فى دعم الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاكتشاف المواهب الشابة من خلال مسابقة GEN Z، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً مثمرا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترجمة للدور التنموي للإعلام في دعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يعكس التزام الدولة والمجتمع بتطوير قدرات الشباب ومواهبهم في المجالات الحيوية.

وأشار عبد العزيز إلى أن مثل هذه المبادرات تُعد جزءاً أساسياً من استراتيجية 2030 التي تتبناها مصر، حيث يُساهم الابتكار وريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة موضحا أن دعم الشباب المبتكرين يوفر فرصاً جديدة لتنمية المهارات وبناء المشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل تتماشى مع متطلبات السوق.

وأضاف "هشام" أن مسابقة GEN Z ليست فقط فرصة لاكتشاف المبدعين، بل تمثل منصة لإطلاق طاقات الشباب وتوجيهها نحو الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات المجتمع مؤكدا أن جيل Z يمثل مستقبل مصر والقوام الأساسي لقوة العمل في الفترة المقبلة مشددا على أهمية توفير بيئة داعمة للشباب الموهوبين، تشمل التدريب، التوجيه، والتمويل، لضمان ترجمة أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تسهم في بناء المستقبل.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة، تصريحه بالإشادة بالدور الإيجابي الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم المواهب الشابة، ودعا إلى الاستمرار في إطلاق مبادرات مماثلة تركز على الابتكار وريادة الأعمال مؤكدا أن هذه الجهود تمثل استثماراً حقيقياً في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل وتحقيق رؤية مصر في التحول إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.