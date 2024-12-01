شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس النواب يهنئ أعضاء المجالس الإعلامية الثلاث والان مع تفاصيل الخبر

حرص المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، على تهنئة أعضاء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد الذين شهدوا فعاليات الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأداء اليمين الدستورية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهمتهم.

ومن أبرز الحضور، الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير جريدة الخليج 365، والكاتب عادل حمودة، الكاتب حمدي رزق، الكاتب عبد المحسن سلامة، الكاتب الصحفي علاء ثابت، والإعلامي أسامة كمال.

جدير بالذكر أن اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الإعلامية امام مجلس النواب قبل ممارسة مهام عملهم ، يأتي عملًا بالنصوص القانونية والدستورية المنظمة لشئون عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية الإعلام.