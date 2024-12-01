شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام يؤديان اليمين الدستورية أمام النواب والان مع تفاصيل الخبر

أدى رئيسا الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلمانى، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسط تصفيق حار.

ويشهد فعاليات أداء اليمين الدستورية لروساء الهيئات الإعلامية الجدد، من شرفات مجلس النواب، أعضاء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للاعلام .

ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للإعلام، الصادر برقم 178 لسنة 2018 تقضي المادة 9، بأن يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

وأيضا نص القانون الصادر برقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة يقضي في مادته 9 بأن يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق.



احمد المسلماني



خالد عبد العزيز