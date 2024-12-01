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أمين عام النواب يستقبل رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد قبل "اليمين الدستورية"

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القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، بمكتبه، اليوم، رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حيث قدم لهم التهنئة، وذلك قبل أدائهم اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

جدير بالذكر أن أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الإعلامية امام مجلس النواب قبل ممارسة مهام عملهم، يأتي عملًا بالنصوص القانونية والدستورية المنظمة لشئون عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية الإعلام.

ومن المقرر أن يشهد فعاليات أداء اليمين الدستورية لروساء الهيئات الإعلامية الجدد ( من شرفات مجلس النواب )  أعضاء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

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المستشار أحمد مناع يستقبل أحمد المسلماني

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المستشار أحمد مناع يستقبل عبدالصادق الشوربجي

 

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المستشار أحمد مناع يستقبل خالد عبد العزيز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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