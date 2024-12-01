شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية للشعب الجمهورى بالغربية لتجهيز وزفاف 70 شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الغربية احتفالية كبرى، لتجهيز وزفاف 70 شاباً وفتاة من أبناء المحافظة المقبلين على الزواج "غير القادرين"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وحضر الاحتفالية من حزب الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر رئيس الحزب، واللواء محمد أبوهميلة الأمين العام للحزب -رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية "أمين التنظيم المركزي" والنائبة سامية توفيق أمين الحزب بمحافظة الغربية، ومساعدي أمين الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى لفيفٍ من نواب الحزب في غرفتي البرلمان، وأمناء المحافظات، وشباب الأمانة المركزية للحزب.

من جانبها أكدت النائبة سامية توفيق، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار الدور المجتمعي والتكافلي الذي تقوم به أمانة الحزب بمحافظة الغربية تجاه أبناء المحافظة.

بينما تقدم أحمد الألفي بالتهنئة للشباب والفتيات المستفيدين من المبادرة، ووجه بإقامة فعالية آخرى في المحافظة، لتجهيز وزفاف 70 شاباً وفتاة من المقبلين على الزواج "غير القادرين"، مؤكدا أن الدور المجتمعي للحزب، أصبح نافذة هامة لدعم الكثير من الفئات الأكثر احتياجا، وتلبية احتياجاتهم المعيشية وتخفيف العبء عن كاهلهم، من خلال مبادرة مع الناس التي توفر أيضا السلع الأساسية لمحدودي الدخل وتدخل البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا.

وفي سياق متصل، أشار اللواء محمد أبو هميلة إلى أن حزب الشعب الجمهوري يواصل دوره بقوة في إعلاء قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، من خلال مبادرة مع الناس التي تقدم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية، وكذلك الأنشطة والفعاليات الخدمية الأخرى كالقوافل الطبية التي تجوب كافة محافظات الجمهورية وتقدم خدماتها بالمجان، فضلاً عن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي نفس السياق، رحب المهندس حازم عمر، بوزيري "الشباب والرياضة وقطاع الأعمال" ومحافظ الغربية، ووجه التهنئة للشباب المستفيدين من هذه المبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرة سينفذها الحزب في كافة المحافظات دعمًا ومساندة للأسر البسيطة.

وخلال كلمته في الحفل أعرب الدكتور أشرف صبحي، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس القيم الإنسانية والمجتمعية النبيلة، مشيرًا إلى أن مبادرات مثل هذه تمثل جزءًا من الرؤية الشاملة للدولة المصرية التي تسعى لتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة بين جميع أفراد المجتمع، وتضع على رأس أولوياتها دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

بينما أكد المهندس محمد شيمي عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث لما يمثله من تعبير عن قيم التكافل والتعاون التي تميز المجتمع المصري، كما أنه خطوة هامة نحو تحسين حياة العديد من الفتيات اللاتي يواجهن تحديات كبيرة في حياتهن، مؤكداً أن تقديم هذا الدعم للفتيات اليتيمات، هو جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية والوطنية.

فيما أعرب اللواء أشرف الجندي، عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس أسمى معاني التكافل الاجتماعي والدور الفعّال الذي تلعبه الأحزاب الوطنية في دعم المجتمع.

وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير لحزب الشعب الجمهوري على هذه المبادرة الطيبة التي تأتي في إطار دعمه المستمر للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن ما نشهده اليوم هو نموذج يُحتذى به للعمل المجتمعي المسؤول، ويمثل امتدادًا لدور الحزب في خدمة المواطنين، وتعزيز روح التعاون والتراحم بين أبناء الوطن.

تأتي فعالية تجهيز 70 شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج في محافظة الغربية، في ضوء المبادرة التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري قبل عامين، تحت شعار "مع الناس" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في كافة ربوع الوطن، ليكون الحزب بهذه الفعالية الخامسة من نوعها، قد ساهم بإضفاء البسمة على المئات من الشباب والفتيات في مختلف المحافظات٠

خلال احتفالية الحزب