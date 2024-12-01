شكرا لقرائتكم خبر عن 33 اقتراحا برغبة لخدمة المواطنين أمام لجنة الاقتراحات بالبرلمان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر لجنة الاقتراحات والـشكاوى بمجلس النواب، اليوم، الأحد، 33 اقتراحا برغبة مقدم من النواب حول قضايا وخدمات واحتياجات للمواطنين في الوحدات المحلية، وذلك عقب الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. .

وتنظر اللجنة خلال اجتماعها:

1. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن رصف شارع مسجد الرضوان بمنطقة الوليدية حي شرق مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

2. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن صرف جنيه واحد عن كل طن بنجر سكر لصالح جمعية بنجر السكر أسوة بجمعية منتجي قصب السكر.

3. الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن إنشاء وحدة صحية بقرية الجزيرة الغربية بمدينة البداري مركز البداري على قطعة أرض تابعة لوزارة الموارد المائية والري – محافظة أسيوط.

4. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء مستشفى الفتح المركزي بمركز الفتح – محافظة أسيوط.

5. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مني عمر، بشأن إعفاء المفاصل الصناعية وقوقعة الاذن والبطاريات والكابلات الخاصة بها والتي تستورد من هيئة الشراء الموحد من رسوم الجمارك.

6. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوي الشريف، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى طناح – محافظة الدقهلية.

7. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن توفير ماكينات غسيل كلوي بمستشفيات (مدن القصير – وسفاجا – ومرسي علم) – محافظة البحر الأحمر.

8. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيي الجحش، بشأن إنشاء وحدات متكاملة من الحضانات ومركز أشعة ومعمل تحاليل على قطعة الأرض التابعة لمستشفى زفتى – محافظة الغربية.

9. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هناء سرور، بشأن إنشاء مستشفى الصحة النفسية بميت سراج بمركز قويسنا حيث تم الرفع المساحي بمعرفة كلية الهندسة جامعة عين شمس – محافظة المنوفية.

10. الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي العساس، بشأن إقامة مكتب بريد نموذجي بقرية السلام علي أرض تبرع مساحتها (100م) مركز الزرقا – محافظة دمياط.

11. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن وضع إستراتيجية لتطوير قطاع النقل والمواصلات في مصر.

12. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إشهار محلى لمسجد الشيخ مرزوق لعمل ترميمات حي غرب مدينة اسيوط – محافظة أسيوط.

13. الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن إنشاء وحدة للسموم وعلاج الإدمان بمستشفى المنزلة العام – محافظة الدقهلية.

14. الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن إقامة وحدة إسعاف على قطعة الأرض رقم (1) بحوض داير الناحية (36) مخلفات ري، داخل الحيز العمراني على الطريق العمومي الذى يربط محافظتي الدقهلية والشرقية – محافظة الدقهلية.

15. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد وحدة محمد رجب الصحية بقرية العظمة – مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.

16. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن تحويل بنك الدم بمستشفى الروضة المركزي بمحافظة دمياط من بنك تحفظي إلى بنك تجميعي – محافظة دمياط.

17. الاقتراح برغبة المقدم من النائب على العساس، بشأن إقامة معهد ديني ابتدائي أزهري على أرض تبرع لصالح الأزهر الشريف بمساحة (1200م2)، بناحية قرية الغوابين – مركز فارسكور – محافظة دمياط.

18. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عمل مكتب صحة (مواليد ووفيات) في عدد من الوحدات الصحية بدائرة العامرية – محافظة الإسكندرية.

19. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء وتخصيص وحدة إسعاف بقرية أبو خليفة التابعة لمركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.

20. الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إنشاء أو تجديد الوحدة الصحية بقرية علوش مركز ومدينة مطروح – محافظة مطروح.

21. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد تيسير مطر، بشأن إنشاء مستشفى مركزي مخصص لمنطقة دار السلام على أرض تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – محافظة القاهرة.

22. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة جيهان البيومى، بشأن التوسع الرأسى بمستشفى المبرة التابعة للمؤسسات العلاجية بحى مصر القديمة – محافظة القاهرة.

23. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن البدء في إنشاء خط طرد جديد بمدينة أسيوط ومحطة رفع جديدة بمنطقة البركة – محافظة أسيوط.

24. الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لتوابع مدينة البداري مركز البداري محافظة أسيوط.

25. الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة رفع صرف صحي بمنطقة سندبيس علي قطعة أرض مساحتها ( 400م ) ملك التعاون الزراعي مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

26. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن استكمال وتشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية طهواي مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

27. الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي العساس، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لباقي قرية تفتيش السرو – مركز فارسكور – محافظة دمياط.

28. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي موسي، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بقري ميت سراج – وميت القصري – وميت العز – مركز قويسنا – محافظة المنوفية.

29. الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة الصرف الصحي والمياه بمركز ومدينة النجيلة محافظة مطروح.

30. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد يسري عبادة، بشأن سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قري (محلة أحمد وكفر غرين، الطود، صفط العنب، النقيدي) مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

31. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالناصر عطية، بشأن إنشاء محطة لتحلية المياه بقريتي أبو غضون – الشيخ الشاذلي، بمدينة مرسي علم - محافظة البحر الأحمر.

32. الاقتراح برغبة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن ربط المنطقة الشرقية وتوابعها وخاصة قرية العلاقمة، وقرية السلامون على محطة الشرب الرملية بمركز أبو كبير – محافظة الشرقية.

33. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن إدراج مناطق عزبة كمال رمزي – وتقسيم السعد، وعزبة هاشم سليمان، وأبو العز، والحرية، في خدمة الصرف الصحي بمدينة المرج محافظة القاهرة

