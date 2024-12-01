شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: برنامج "Gen Z" يعكس حرص الشركة المتحدة على دعم الطاقات الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، علي أهمية الدور الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تعزيز جهود الدولة في مختلف المجالات، حيث تلعب الشركة دورا مهما في دعم البرامج والرؤي التي تتبناها الدولة، مشيرا إلى أن إطلاق برنامج "Gen Z" التليفزيوني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي حلقة ضمن سلسلة طويلة من الخطوات التي تقوم بها الشركة، حيث يُعد البرنامج مبادرة جديدة لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار بين طلاب الجامعات المصرية، وهو ما يعكس التزام الدولة والشركات بدعم الطاقات الشبابية، ويؤسس لنموذج متكامل لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال كجزء من التنمية الشاملة.

وقال "الجندي"، إن البرنامج سيساهم في دعم الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة من خلال تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ، حيث يتمحور البرنامج حول مشاركة 25 ألف طالب من الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز التكنولوجيا في مسابقة ضخمة، يتنافسون من أجل الحصول على دعم مالي قيمته 100 مليون جنيه مصري، مقسمة بالتساوي بين صندوق دعم المبتكرين والنوابغ وصندوق تحيا مصر، موضحا أن البرنامج يتضمن تصفيات إقليمية ومعسكرات تدريبية لتحسين المشاريع، حيث يتم تدريب الفرق المؤهلة على تحويل أفكارها الابتكارية إلى منتجات تنافسية للسوق المحلي والدولي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي ضرورة ضمان استمرارية العمل على دعم الأفكار المبتكرة وتوفير بيئة مناسبة لتحويلها إلى شركات ناشئة ناجحة، من خلال المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة لتعزيز وعي الطلاب بريادة الأعمال وتشجيعهم على مواجهة الصعوبات خلال تنفيذ مشاريعهم، مع ضمان توفير دعم مادي مما يساهم في تذليل العقبات المالية أمام الشباب، ويمنحهم الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، مما يساهم في بناء قدرات الطلاب في مجالات التسويق، إدارة الأعمال، والتطوير التقني.

وأكد النائب حازم الجندي أن البرنامج يساهم في إنشاء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تقديم حلول للمشاكل المحلية والتوسع في الأسواق الدولية، ما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر في مجال الابتكار، كما أنه يعزز البرنامج الربط بين المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل من خلال التعاون مع العلماء ورجال الأعمال، مما يجعل التعليم أكثر توافقاً مع الاحتياجات الاقتصادية الحقيقية، مشددا على أن ذلك يساهم في دعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل، تطوير شركات ناشئة، وتعزيز مساهمة الشباب في الاقتصاد المحلي.