أشار وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي الى انه "سأغادر إلى دمشق حاملا رسالة إيران للحكومة السورية وندعم الجيش السوري والحكومة بشكل قاطع"، مؤكدا ان "الجيش السوري سينتصر كما في السابق على الإرهابيين".
ولفت عراقجي في تصريح له الى انه "بعد فشل الكيان الصهيوني يحاول الآن زعزعة أمن المنطقة من خلال جماعات إرهابية ونحن اليوم في حالة استعداد عسكري كامل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: أتوجه إلى دمشق حاملًا رسالة دعم كامل ونحن اليوم في حالة استعداد عسكري كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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