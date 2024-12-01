لابيد: إن كان وقف الحرب ممكنا في لبنان فهو ممكن بالتأكيد في غزة ليتيح إعادة الاسرى

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى انه "يجب إنهاء الحرب في غزة وإبرام صفقة تعيد الاسرى فنصفهم ما زالوا على قيد الحياة".

واكد لابيد انه "إن كان وقف الحرب ممكنا في لبنان فهو ممكن بالتأكيد في غزة ليتيح إعادة الاسرى".