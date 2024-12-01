أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى انه "يجب إنهاء الحرب في غزة وإبرام صفقة تعيد الاسرى فنصفهم ما زالوا على قيد الحياة".
واكد لابيد انه "إن كان وقف الحرب ممكنا في لبنان فهو ممكن بالتأكيد في غزة ليتيح إعادة الاسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: إن كان وقف الحرب ممكنا في لبنان فهو ممكن بالتأكيد في غزة ليتيح إعادة الاسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.