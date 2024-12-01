نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، تأكيده انه "كهدف استراتيجي علينا ألا نضمّ غزة ومن يؤيد الاستيطان عليه الانتقال إلى هناك". وأضاف :"يجب السماح للأشخاص ذوي الخبرة في المفاوضات بالعمل ويجب القبول بكل اقتراحاتهم".

كانت هذه تفاصيل خبر الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان: كهدف استراتيجي علينا ألا نضمّ غزة ومن يؤيد الاستيطان عليه الانتقال إلى هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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