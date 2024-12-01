نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية تركية، تأكيدها أن "المسلحين الأكراد عملوا على تنفيذ خطة لإقامة ممر بين تل رفعت وشمال شرقي سوريا". وكشفت المصادر التركية على ان "الجيش الوطني السوري قطع الطريق بين الرقة وحلب".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مصادر أمنية تركية: المسلحون الأكراد عملوا على تنفيذ خطة لإقامة ممر بين تل رفعت وشمال شرقي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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