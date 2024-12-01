أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن انفجارا هائلا وقع في بلدة الخيام فجرا، يرجح ان يكون العدو الاسرائيلي قد قام بعملية نسف لبعض المنازل والمباني.

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الوطنية: انفجار هائل في الخيام فجر اليوم يرجح ان نتيجة نسف العدو الاسرائيلي لبعض المنازل والمباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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