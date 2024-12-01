أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، مهمات عناصرها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة الماضية: محافظة بيروت - إنتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض في منطقة بربور. ونقله إلى مستشفى بيروت الحكومي. - إخماد حريق منزل في منطقة بربور. محافظة الجنوب - إنتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض في بلدة شمع. - إنتشال جثماني شهيدين من منطقة البياضة. ضاحية بيروت الجنوبية - جرف أتربة وركام على طريق عام منطقة الشياح شارع اسعد الاسعد. - إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الحدث. خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني اعلن عن مهماته المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية: إنتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض في بربور والجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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