النشرة: فتح معبر جوسي القاع بعد الغارة الاسرائيلية وبدء عودة النازحين اللبنانيين من سوريا

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن "فتح معبر جوسي القاع بعد الغارة الاسرائيلية التي استهدفت المعبر من الجانب السوري"، مشيرا الى انه "تم ردم الحفرة وبدأت قوافل النازحين اللبنانين بالعودة الى منازلهم".

واوضح ان "عدد العائدين قُدر باربعة الاف نازح حتى الان".