افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن "فتح معبر جوسي القاع بعد الغارة الاسرائيلية التي استهدفت المعبر من الجانب السوري"، مشيرا الى انه "تم ردم الحفرة وبدأت قوافل النازحين اللبنانين بالعودة الى منازلهم".
واوضح ان "عدد العائدين قُدر باربعة الاف نازح حتى الان".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فتح معبر جوسي القاع بعد الغارة الاسرائيلية وبدء عودة النازحين اللبنانيين من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.