شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: حرب الشائعات الموجهة ضد مصر تستهدف التشكيك فى إنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تواجه حرب شائعات شرسة، تستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية، من خلال التشكيك في إنجازات الدولة المصرية، وهو ما لم يأتي ثماره علي مدار السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو واسقاط حكم جماعة الاخوان الإرهابية، مشيرة إلى أن القيادة المصرية تدرك تماما هذه المخططات وأهدافها وتعلم جيدا كيفية الرد عليها من خلال الانجازات التي تتحقق في مختلف المجالات.

وقالت "خطاب"، لـ" الخليج 365"، إن المصريين يدركون جيدا هذه المخططات، ويدركون أيضا الإنجازات التي تحققت خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يساهم في إحباط هذه المخططات الخبيثة، مشيرة إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات، التي تتطلب توحيد الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية، للحفاظ علي استقرار الوطن في ظل ما تعيشه المنطقة من صراعات وحروب مسلحة.

وشددت النائبة حياة خطاب على أنه رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي واجهتها مصر بداية من تفشي جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولًا إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والصراع المسلح في السودان والتداعيات السلبية لهذه الأزمات علي الاقتصاد المصري بشكل خاص إلا أن مصر ستظل قوية وصامدة وقادرة علي التعامل مع هذه التحديات.



