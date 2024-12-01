ترامب اختار والد صهره تشارلز كوشنر لمنصب السفير الأميركي لدى فرنسا

أعلن الرّئيس الأميركي المنتخَب ​دونالد ترامب​، أنّه اختار والد صهره ومستشاره السّابق جاريد كوشنر، تشارلز كوشنر، لمنصب سفير الولايات المتّحدة الأميركيّة لدى ​فرنسا​.

ووصف في تصريح، كوشنر الأب بأنّه رجل أعمال "رائد ورائع"، مشيرًا إلى أنّه سيتمّ إيفاده إلى باريس من أجل "تعزيز الشّراكة بين الولايات المتحدة وفرنسا، حليفنا الأقدم وأحد حلفائنا الأكثر صلابة".

وكان قد قضى تشارلز كوشنر عامًا في سجن فدرالي، لإدانته بمخالفات ضريبيّة، وقد أصدر ترامب عفوًا عنه في نهاية ولايته الرّئاسيّة الأولى.

مع الإشارة إلى أنّ جاريد كوشنر هو زوج إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرّئيس المنتخَب.