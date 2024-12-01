شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية الشيوخ: مصر لن تمل من جهودها فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لن تكل ولن تمل من استمرار جهودها فى مساعى لحل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية، فعلى الرغم من الأعمال الوحشية التى يرتكبها الكيان الصهيوني فى حق أشقائنا ومحاولته لزج اسم مصر والتقليل من دورها فى دعم القضية الفلسطينية بأكاذيبه المتعارفة للجميع، لن تتثنى الدولة المصرية وقيادتها عن استمرار سعيها الداعم لفلسطين.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365": ذلك نظرا لأن حل القضية الفلسطينية خط أحمر وأمن قومى بالنسبة للدولة المصرية وهو ما رأيناه فى التصريحات القوية التى خرج بها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اليوم الأول من العدوان على قطاع غزة فى تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف "هلال" أن الرئيس أعلن موقف مصر الثابت بأن تهجير الفلسطينيين فى محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية خط أحمر، وبالتالى فإن الكيان الإسرائيلى لن يثنى الدولة المصرية عن مواصلة مساعيها فى حل القضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ422 على التوالي، وتستمر في حصار القطاع برا وبحرا وجوا، وارتكب الاحتلال مجازر خلال ضد العائلات في المدينة الفلسطينية، حيث ارتفعت حصيلة العدوان إلى ما يقرب من 45 ألف شهيد ونحو 105 آلاف إصابة، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

ووقع الاختيار على يوم 29 نوفمبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالتحديد لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نفس هذا التاريخ في عام 1947، قرار تقسيم فلسطين.