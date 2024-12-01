ترامب يكشف جانبا من محتوى محادثاته مع ترودو

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، عن جانب من محتوى محادثاته مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السبت.

وقال ترامب إنه عقد اجتماعا "مثمرا للغاية" مع رئيس الوزراء الكندي ناقشا خلاله قضايا متعلقة بالحدود وموضوعات أخرى منها التجارة والطاقة والقطب الشمالي.

وسافر ترودو إلى ولاية فلوريدا حيث التقى ترامب في مقر إقامته في "مار ألاجو"، بعد أيام من تعهد ترامب المنتمي بفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية والمكسيكية بعد أن يؤدي اليمين رئيسا في يناير المقبل.

وأثار هذا التعهد مخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة واثنين من أكبر شركائها التجاريين.

وحذرت كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك، الأسبوع الماضي، من أن خطة ترامب للرسوم الجمركية ستكون لها عواقب وخيمة على البلدين واقترحت ردا محتملا في أعقاب تهديده بفرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية.

بعد لقائه ترودو، قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "ناقشنا العديد من الموضوعات المهمة التي تتطلب من كلا البلدين العمل معا لمعالجتها، مثل أزمة الفنتانيل والمخدرات التي أودت بحياة كثيرين نتيجة للهجرة غير الشرعية وصفقات التجارة العادلة التي لا تعرض العمال الأميركيين للخطر والعجز التجاري الهائل الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع كندا".

وأضاف "تعهد ترودو بالعمل معنا لإنهاء هذا الدمار الرهيب للأسر الأميركية".