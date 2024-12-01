شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في قصف روسي لدنيبرو الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

هجمات روسيا على أوكرانيا

صاروخ أوريشنيك

الدمام - شريف احمد - قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 21 آخرون في قصف صاروخي روسي قرب مدينة دنيبرو في وسط شرق أوكرانيا.وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام: "تجري عملية إنقاذ في إقليم دنيبرو بعد إطلاق صاروخ، علمنا حتى الساعة بمقتل أربعة أشخاص في هذه الضربة الروسية".وأوضح أن الضربة "أصابت مبنى سكنيًا ومتجرًا بأضرار"، فيما أشار الحاكم الإقليمي سريغي ليساك إلى إصابة 21 شخصا، جروح ثمانية منهم "خطيرة".وأضاف: "أنهم يعانون إصابات عميقة وتلفا في الأعضاء الداخلية وكسورا".وكان عدد سكان مدينة دنيبرو نحو 970 ألف نسمة قبل اندلاع الحرب، واستُهدفت في نوفمبر بصاروخ روسي بالستي فرط صوتي، يسمى "أوريشنيك"، أصاب تحديدًا مصنعًا عسكريا كبيرًا فيها.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إن أوكرانيا يمكن أن توافق على وقف إطلاق النار مع روسيا.وأوضح أن هذا يمكن أن يحدث، إذا وسّع حلف شمال الأطلسي "الناتو" حمايته لأجزاء من البلاد تسيطر عليها أوكرانيا.