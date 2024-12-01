الجامعة العربية: نتابع بقلق التطورات الميدانية بسوريا ونؤكد ضرورة احترام وحدة أراضيها وسلامتها

أشار المتحدّث الرّسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جمال رشدي، إلى أنّ "الجامعة تتابع بقلق بالغ التّطوّرات الميدانيّة في سوريا، وتؤكّد ضرورة احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها وسلامتها".
وأعرب عن انزعاج أبو الغيط "إزاء التّطوّرات المتلاحقة الّتي تشهدها البلاد منذ عدّة أيّام، وتأثيراتها على المدنيّين، والّتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضى تستغلّها الجماعات الإرهابيّة لاستئناف أنشطتها"، مؤكّدًا "التزام الأمانة العامّة للجامعة العربيّة بجميع عناصر الموقف السّياسي من الوضع في سوريا، على النّحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته".
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