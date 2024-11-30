شولتس يعلّق على احتمال فرض ترامب قيودا على التجارة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، عن قلقه حيال احتمال فرض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قيودا على التجارة عبر ضفتي المحيط الأطلسي.

وخلال حوار مع ناخبين، في دائرته الانتخابية في "كلاينماخنوف" بالقرب من بوتسدام (حيث يقع مسكن شولتس) في شرق ألمانيا، قال شولتس إن ألمانيا تعيش على التجارة مع جميع أنحاء العالم.

وتابع "سيكون الأمر سيئا بالطبع إذا تم تقييد هذه التجارة الآن. لا ينبغي أن نخدع أنفسنا في هذا الشأن"، لافتا إلى أنه سيكون هناك "سؤال كبير" حول الكيفية التي يمكن بها تجنب مثل هذه القيود.

كان ترامب أعلن، منتصف الأسبوع الماضي، أنه سيقوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا في أول يوم يتولى فيه مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل.

وثمة مخاوف من احتمال أن يتعامل ترامب بطريقة مشابهة مع الشركاء التجاريين الأوروبيين.

وأبدى شولتس موقفا أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بالسياسة الأمنية حيث يعتقد أن هناك إمكانية للقيام بتعاون بناء مع ترامب في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك بالفعل "اتصالات وثيقة" مع فريق ترامب، وأنه تحدث شخصيا مع الرئيس الأميركي المقبل.

وفيما يتعلق بملفي حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودعم أوكرانيا، قال شولتس إن لديه انطباعا بأن "من الممكن أن نطور سياسة مشتركة، حتى وإن كان في ذلك تحد".