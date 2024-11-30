شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الأمن الغذائي والصناعة ركيزتان أساسيتان لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن الغذائي وتوطين الصناعات المختلفة.

وقال الخبيري، إن هذه الإنجازات تمثل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامةن مشيرا إلى أن مصر نجحت في تبني سياسات متكاملة لتعزيز إنتاج السلع الغذائية محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات، ما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وأكد الخبيري، أن الحكومة تعمل على التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع "الدلتا الجديدة" ومشروع "المليون ونصف المليون فدان"، وهى مشاريع تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية توطين الصناعات، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز قدراتها التصنيعية عبر توجيه استثمارات كبيرة نحو إنشاء مصانع جديدة وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الصناعية المختلفة.



ولفت إلى أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والصناعات الإلكترونية والهندسية، ما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الجهود تسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والخدمات يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.