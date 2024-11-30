شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: الدولة تولى القطاع الصحى اهتماما غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن القطاع الصحى والمنظومة الصحية بشكل عام تشهد اهتماما غير مسبوق منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكم، وهناك العديد من النتائج الإيجابية على أرض الواقع، والتى شهد لها الجميع، وكانت محط أنظار العديد من الدول التي تريد على سبيل المثال لا الحصر تطبيق المنظومة المصرية فى القضاء على فيروس سي.

وأوضح غنيم، أن تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى أم المصريين العام، وتفقد مشروع إنشاء المبنى الجديد لمستشفى بولاق الدكرور العام، والاستماع لشرح تفصيلي حول المبنى الجديد للمستشفى، يعكس اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية، وذلك فى مختلف القطاعات والمحافظات والمراكز على مستوى الجمهورية.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "وخلال السنوات الأخيرة استطاعت الدولة بجدية القضاء على فيروس سي، والقضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلى 93%، تحسن معدل إتاحة سيارات الإسعاف نسبة إلى عدد السكان، زيادة عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي، وزيادة في عدد المستشفيات الجامعية بنسبة 35%".

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن المنظومة الصحية شهدت أيضا زيادة في عدد الأسرة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 24%، زيادة في عدد الحضَانات بالمستشفيات الجامعية بنسبة 35%، وزيادة في عدد أسرة الرعاية المُركزة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 61%، إضافة للعديد من المبادرات والتوجيهات الرئاسية المباشرة التي تؤكد للجميع أن القيادة السياسية حريصة على دعم المنظومة الصحية بصورة شاملة، ومن المنتظر أن يكون هناك العديد من المبادرات والتوجيهات والنهوض بالبنية التحتية خلال الفترة المقبلة.