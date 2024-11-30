شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: شراكة مصر والصين نموذج للتعاون الدولي المستدام والان مع تفاصيل الخبر

شارك حزب المصريين الأحرار في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب فى دورته الثالثة، بدعوة رسمية من دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والمنعقدة في مدينة جوهاي بمقاطعة قوانغدونغ.

وألقي محمد عبد العليم عضو الهيئة العليا للحزب، الكلمة الرسمية للمشاركة في فعاليات المنتدى بالإنابة عن حزب المصريين الأحرار وسط حضور قيادات بالحزب الشيوعي الصيني؛ كلمة قائلا: "باسم حزب المصريين الأحرار ورئيسه النائب الدكتور عصام خليل، يسرني أن أكون بينكم اليوم في منتدى الصيني العربي للشباب السياسيين، هذا الحدث المهم الذي يعكس عمق العلاقات بين الصين والدول العربية، ويسعدني أن أتوجه بالتحية لشعب الصين الصديق ولقيادتها الحكيمة التي تجمعنا في إطار شراكة استراتيجية مستدامة تمتد لأكثر من عشر سنوات بين حزبنا والحزب الشيوعي الصيني، وهو تعاون يعكس الروابط العميقة بيننا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

وأضاف عبد العليم "إننا وسط هذا الجمع على أرض الصين نتحدث عن مبادرة الحزام والطريق التي تمثل دورًا محوريًا في تحسين البنية التحتية العالمية وتعزيز التعاون بين الدول، هذه المبادرة تمثل قصة نجاح حقيقية في التعاون الدولي، حيث ساهمت في بناء جسور اقتصادية وثقافية بين الصين والدول العربية، ومنها مصر التي استفادت بشكل كبير من هذا المشروع من خلال تطوير البنية التحتية والمشروعات المشتركة التي عززت من مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية".

وأشار إلى أن مبادرة الحضارة العالمية والتبادل الإنساني والثقافي بين الصين والدول العربية، وأن القاسم التاريخي والحضاري يتشارك فيه بقوة مصر والصين اللتان تمتلكان أعظم حضارات وأقدمها عبد التاريخ.

وتابع: "نحن في حزب المصريين الأحرار نؤمن بأن التعاون الثقافي والشبابي هو أساس البناء وتعزيز التواصل لخدمة الأجيال، ولذلك نؤكد على أهمية هذه المبادرة في تعميق العلاقات بين شعوبنا، خاصة بين شبابنا الذين هم القادة المستقبليين؛ ونستغل وجودنا في هذا المنبر العالمي لنتحدث عن وضع الشرق الأوسط الذى يشهد تحديات معقدة تتنوع بين الصراعات الإقليمية، التدخلات الخارجية، والأزمات الاقتصادية والتي بات الكثير من بلدان العالم يعانيها"



وأشار إلى أن المنطقة تعاني النزاعات ولعل أبرزها الأزمة الفلسطينية ولبنان وسوريا وليبيا والسودان، وفي هذا السياق، تلعب مصر دوراً مهماً، وهى دولة ذات تأثير كبير في السياسة الإقليمية، يبرز دور مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي دورا رئيسًا هادفا لتحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية، كما تقدم مساعدتها الإنسانية للأشقاء وتشارك في مختلف المبادرات التي تهدف إلى حل النزاعات في دول مثل ليبيا والسودان.



وأكد أن مصر تعمل بكل قوة عبر تاريخها على دور الوساطة الهادف لحل النزاعات في العديد من الصراعات، سواء كان ذلك في قضية فلسطين أو الوساطة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا وغيرها، كما أن مصر تتمتع بعلاقات استراتيجية مع جميع القوى العالمية والإقليمية ولديها علاقات متزايدة مع الصين وروسيا، وهو ما يمنحها مزيدا من قدرة على التنقل بين محاور مختلفة.

واختتم الكلمة، مؤكدًا أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين على كافة الأصعدة تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، "ونحن في حزب المصريين الأحرار ملتزمون بتعميق هذه العلاقات وتعزيزها لما فيه صالح شعبينا وقارتنا أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط أشقائنا وأخواتنا".