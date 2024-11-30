شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل سلامة: مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية يوما والتاريخ شاهد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني ثابت، سواء من خلال الدعم السياسي أو تقديم المساعدات الإنسانية، وتعتبر الدولة المصرية القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، فبعد كل تصعيد أو عدوان على غزة، كانت مصر أولى الأيادي الممتدة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق سواء بتوفير المساعدات العاجلة، أو العمل على جهود التهدئة بين الأطراف لتجنب المزيد من الخسائر.

وشددت خلال تصريحها لـ"الخليج 365" أن مصر لم تتخلى عن القضية الفلسطينية يوما والتاريخ شاهد على ذلك رغم محاولات الكيان الإسرائيلي من تقليل دورها العديد من المرات ولكن الكل على علم بأن مصر داعمة للقضية الفلسطينية وموقفها ثابت وراسخ ولا يستطيع أحد إنكاره، فالدولة المصرية ركيزة أساسية في دعم القضايا العربية.

وأضافت أنه بخلاف ذلك، تعمل مصر دائماً على تقديم دعم لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، من خلال دعم القطاع الصحي، وإرسال المواد الغذائية والطبية، والمساهمة في إعادة إعمار القطاع بعد الحروب المتكررة.