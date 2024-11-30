هدنة لبنان يهددها إطلاق النار الإسرائيلي المتقطع

مع فشل جميع المحاولات لوقف إطلاق النار في غزة، نجحت المحاولات في لبنان ولكنها تشهدت استمرارًا في إطلاق النار المتقطع.

حيث ذكر الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت مواقع لتهريب الأسلحة لحزب الله على طول الحدود السورية مع لبنان.

وضربت طائرات إسرائيلية أهدافًا لحزب الله في لبنان، مشيرة إلى انتهاكات لوقف إطلاق النار، عدة مرات منذ بدء الهدنة يوم الأربعاء. وتعكس الانفجارات المتكررة للعنف ــ دون ورود تقارير عن وقوع إصابات خطيرة ــ الطبيعة غير المستقرة لوقف إطلاق النار.

مواقع تهريب

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع كانت تستخدم لتهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان بعد سريان وقف إطلاق النار، وهو ما قال الجيش إنه انتهاك لشروطه.

وتنص الهدنة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة شهرين مبدئيا، ينسحب خلالها المسلحون إلى الشمال من نهر الليطاني في لبنان، وتعود القوات الإسرائيلية إلى جانبها من الحدود.

في حين اتهمت إسرائيل حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار، اتهمت لبنان أيضاً إسرائيل بنفس الشيء في الأيام التي تلت دخوله حيز التنفيذ.

تدفق النازحين

وتدفق العديد من اللبنانيين، من بين 1.2 مليون نازح بسبب الصراع، جنوبا إلى منازلهم، بالرغم من تحذيرات الجيشين الإسرائيلي واللبناني بالابتعاد عن مناطق معينة.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية أن طائرة مسيرة إسرائيلية هاجمت سيارة في قرية مجدل زون الجنوبية. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا، بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات. وتقع مجدل زون بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مكان لا يزال فيه وجود للقوات الإسرائيلية.

وقال الجيش في وقت سابق إن قواته التي ستبقى في جنوب لبنان حتى تنسحب تدريجيا خلال فترة الستين يومًا، كانت تعمل على إبعاد «المشتبه بهم» في المنطقة، دون الخوض في التفاصيل، وأضاف أن القوات حددت موقع أسلحة تم العثور عليها مخبأة في مسجد واستولت عليها.

وتقول إسرائيل إنها تحتفظ بحقها بموجب وقف إطلاق النار في شن هجمات ضد أي انتهاكات محتملة.

وقد جعلت إسرائيل من إعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين النازحين إلى ديارهم هدفًا للحرب مع حزب الله، ولكن الإسرائيليين، الذين يخشون ألا يتراجع حزب الله عن موقفه وأن يظل قادرًا على مهاجمة المجتمعات الشمالية، كانوا متخوفين من العودة إلى ديارهم.

قتل الموظفين

ومن جهه أخرى لا يتناول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الحرب في غزة، حيث يستمر القتال. وأسفرت حديثا غارة إسرائيلية على سيارة عن مقتل خمسة أشخاص، وفقًا لمنير البرش، وهو مسؤول صحي فلسطيني كبير، وقال إن العدد يشمل ثلاثة موظفين في جمعية خيرية للأغذية World Central Kitchen. ولم يتسن الوصول إلى الجمعية الخيرية على الفور للتعليق ولم تذكر الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مركبة تقل مسلحًا متورطًا في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. وقال إنه يبحث في العلاقات المزعومة مع WCK، لكنه قال إن السيارة لم تكن تحمل علامات ولم تنسق تسليم المساعدات مع الجيش كما فعلت الجمعيات الخيرية أثناء الحرب. وفي مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، رفعت امرأة شارة موظف تحمل شعار WCK وكلمة «مقاول» واسم أحد الرجال الذين قيل إنهم قتلوا في الغارة. وكانت كومة من المتعلقات - هواتف محترقة وساعة وملصقات تحمل شعار WCK - ملقاة على أرض المستشفى.

وفي إبريل، أدت غارة إسرائيلية على قافلة تابعة لمنظمة WCK إلى مقتل سبعة من عمالها، معظمهم من الأجانب. وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم كان خطأ.

وأسفر الهجوم الانتقامي الذي شنته إسرائيل عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني.

غزة ولبنان:

فشل جميع محاولات وقف إطلاق النار في غزة.

نجاح وقف إطلاق النار في لبنان، لكنه شهد إطلاق نار متقطع.

الضربات الجوية الإسرائيلية:

استهدفت مواقع تهريب أسلحة لحزب الله على الحدود السورية-اللبنانية.

ضربات متكررة على أهداف حزب الله بسبب مزاعم بانتهاك الهدنة.

طبيعة وقف إطلاق النار:

وقف إطلاق النار غير مستقر، رغم غياب إصابات خطيرة حتى الآن.

الهدنة وشروطها:

الهدنة توسطت فيها الولايات المتحدة وفرنسا لمدة شهرين.

انسحاب المسلحين شمال نهر الليطاني وعودة القوات الإسرائيلية لحدودها.

الاتهامات المتبادلة:

إسرائيل تتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار.

لبنان يتهم إسرائيل بانتهاك الهدنة أيضًا. قتل الموظفين